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СКА – «Динамо» Москва. Защитник гостей Кутейкин забил 2-й гол в плей-офф из средней зоны

10.03.2017 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин отметился заброшенной шайбой во втором матче серии второго раунда плей-офф против СКА (1:2).

Примечательно, что Кутейкин вновь забил гол броском из средней зоны. Ранее он сделал это во втором матче серии с «Торпедо».

Ворота питерцев защищал Микко Коскинен.

«Динамо» Москва – «Торпедо». Кутейкин забил победный гол в овертайме из средней зоны

 
 
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Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин отметился заброшенной шайбой во втором матче серии второго раунда плей-офф против СКА (1:2).

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