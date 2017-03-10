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СКА – «Динамо» Москва. Защитник гостей Кутейкин забил 2-й гол в плей-офф из средней зоны
10.03.2017 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин отметился заброшенной шайбой во втором матче серии второго раунда плей-офф против СКА (1:2).
Примечательно, что Кутейкин вновь забил гол броском из средней зоны. Ранее он сделал это во втором матче серии с «Торпедо».
Ворота питерцев защищал Микко Коскинен.
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Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин отметился заброшенной шайбой во втором матче серии второго раунда плей-офф против СКА (1:2).
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