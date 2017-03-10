МИНСК, 10 мар — Sputnik. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" рассказала о приятных сюрпризах для болельщиков на матче Суперкубка Беларуси по футболу между жодинским "Торпедо-БелАЗом" и борисовским БАТЭ.

В субботу, 11 марта, на стадионе футбольного клуба "Минск" состоится первый матч сезона-2017 — поединок за Суперкубок. В битве за престижный трофей сойдутся борисовский БАТЭ и жодинский "Торпедо-БелАЗ". Начало встречи в 15:00.

"Мы постарались учесть пожелания болельщиков прошлых лет, а также угодить вкусам завсегдатаев стадионов. Поэтому подготовили много разной и недорогой еды для всех, кто заглянет на стадион в субботу", — рассказали в пресс-службе АБФФ.

Собеседники агентства отметили, что точки продажи еды будут не только на подходах к стадиону, но и на самих трибунах. Кроме того, организаторы обещали массу других интересных забав, в том числе оригинальные фотолокации, аквагрим и другие.

Что касается погоды, то в день игры, согласно прогнозам синоптиков, будет +5°C.

В АБФФ обратили внимание, что билеты на Суперкубок еще есть в продаже — из трех тысяч куплено немногим меньше половины.

В прямом эфире матч между БАТЭ и "Торпедо-БелАЗом" покажет телеканал "Беларусь 5".