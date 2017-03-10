МИНСК, 10 мар — Sputnik. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала третьей в спринтерской гонке на десятом этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает Sputnik.

В пятницу в Контиолахти стартовал предпоследний этап КМ по биатлону. В первый день соревнований состоялась женская спринтерская гонка (7,5 км).

Первое место заняла норвежка Тириль Экхофф, чтобы преодолеть дистанцию, ей потребовалось 19 минут 18,4 секунды (0 промахов). Второй стала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер (+18,3 секунды; 1 промах). Третьей стала белоруска Дарья Домрачева (+20,4 секунды; 0). Напомним, для трехкратной олимпийской чемпионки это второй пьедестал в нынешнем сезоне — ранее белоруска была второй в пасьюте на Чемпионате мира.

Что касается других белорусок, то они финишировали следующим образом:

26. Надежда Скардино (+1 минута 10,4 секунды; 0)

61. Дарья Юркевич (+2 минуты 8,1 секунды; 1)

69. Ирина Кривко (+2 минуты 30,2 секунды; 2)

80. Надежда Писарева (+3 минуты 0,3 секунды; 2)

Всего стартовали 94 спортсменки.

Ранее в пятницу состоялась мужская спринтерская гонка, победу в которой праздновал француз Мартен Фуркад , лучшим у белорусов стал Дмитрий Абашев — 49-е место.