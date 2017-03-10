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УЕФА выделил миллион евро на развитие крымского футбола

11.03.2017 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошло рабочее совещание, посвященное развитию крымского футбола.

Чиновники УЕФА высоко оценили работу Крымского футбольного союза (КФС) по развитию футбола на полуострове и выразили готовность в дальнейшем максимально оказывать всестороннюю поддержку футболу в Крыму.

УЕФА выделил 1 миллион евро на развитие крымского футбола, заявив о готовности сотрудничать с КФС по различным проектам. В частности, речь шла о программе УЕФА «Хет-трик», направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием.

Кроме того, было объявлено о готовности УЕФА совместно с КФС осуществлять обучение, повышение квалификации и лицензирование крымских футбольных тренеров и арбитров.

Был рассмотрен и вопрос, связанный с трансферными сертификатами крымских футболистов. Представители УЕФА и КФС договорились вести совместную работу по решению этой проблемы.

В дальнейшем специалисты УЕФА планируют посетить полуостров, где на месте смогут оценить ситуацию с футболом в Крыму.

 
 
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В пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошло рабочее совещание, посвященное развитию крымского футбола.

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