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Чемпионат России. ЦСКА примет «Томь» и другие матчи
11.03.2017 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
В стартовом матче 19-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» примет «Урал», в субботу ЦСКА сыграет дома с «Томью», в воскресенье «Зенит» встретится на выезде с «Амкаром», а «Спартак» примет «Анжи».
Чемпионат России
19-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В стартовом матче 19-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» примет «Урал», в субботу ЦСКА сыграет дома с «Томью», в воскресенье «Зенит» встретится на выезде с «Амкаром», а...
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