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Чемпионат России. ЦСКА примет «Томь» и другие матчи

11.03.2017 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В стартовом матче 19-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» примет «Урал», в субботу ЦСКА сыграет дома с «Томью», в воскресенье «Зенит» встретится на выезде с «Амкаром», а «Спартак» примет «Анжи».

Чемпионат России

19-й тур

Арсенал Тула – Урал 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
10 марта, 19.00, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19, пенальти Расич, 2:0 – 62 Расич.
Арсенал ТулаГабулов, Комбаров, Сунзу, Иванов, Беляев, Александров, Бурмистров, Боурчану, Горбатенко (Стеклов, 90), Расич (Шевченко, 74), Думбия (Власов, 81).
УралЗаболотный, Кулаков, Новиков, Балажиц, Данцев, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу, Ильин (Манучарян, 61).
Предупреждения:
Думбия (3), Расич (49), Фидлер (52), Балажиц (61), Бурмистров (76).
Удаление:
Балажиц (65).

 

Уфа – Крылья Советов
Дата проведения
11 марта, 11.30, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ЦСКА – Томь
Дата проведения
11 марта, 14.00, «ЦСКА»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Рубин – Оренбург
Дата проведения
11 марта, 16.30, «стадион Центральный Казань»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Амкар – Зенит
Дата проведения
12 марта, 11.30, «Stadion Zvezda - Zapasnoe Pole»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Спартак – Анжи
Дата проведения
12 марта, 16.30, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ростов – Терек
Дата проведения
12 марта, 19.00, «Олимп-2»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Краснодар
Дата проведения
13 марта, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
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В стартовом матче 19-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» примет «Урал», в субботу ЦСКА сыграет дома с «Томью», в воскресенье «Зенит» встретится на выезде с «Амкаром», а...

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