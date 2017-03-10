﻿ Болельщики признали Пауло Дибалу лучшим игроком матча «Ювентус» – «Милан». Соса – худший. Поучаствуйте в голосовании и вы. 21.by
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Болельщики признали Пауло Дибалу лучшим игроком матча «Ювентус» – «Милан». Соса – худший. Поучаствуйте в голосовании и вы

11.03.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ювентус» в драматичной концовке обыграл «Милан» со счетом 2:1. Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего и худшего игроков матча.

На данный момент в голосовании лидирует нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, забивший победный гол с пенальти на последней минуте. Хосе Сосу болельщики единогласно считают худшим игроком.

Согласны ли вы? Для того чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

Болельщики признали Пауло Дибалу лучшим игроком матча «Ювентус» – «Милан». Соса – худший. Поучаствуйте в голосовании и вы

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