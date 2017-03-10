|
Болельщики признали Пауло Дибалу лучшим игроком матча «Ювентус» – «Милан». Соса – худший. Поучаствуйте в голосовании и вы
11.03.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ювентус» в драматичной концовке обыграл «Милан» со счетом 2:1. Тем временем пользователи приложений
На данный момент в голосовании лидирует нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, забивший победный гол с пенальти на последней минуте. Хосе Сосу болельщики единогласно считают худшим игроком.
Согласны ли вы? Для того чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болельщики признали Пауло Дибалу лучшим игроком матча «Ювентус» – «Милан». Соса – худший. Поучаствуйте в голосовании и вы
«Ювентус» в драматичной концовке обыграл «Милан» со счетом 2:1.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии