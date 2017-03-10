﻿ Массимилиано Аллегри: «Мы еще на шаг приблизились к шестому подряд скудетто». 21.by
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Массимилиано Аллегри: «Мы еще на шаг приблизились к шестому подряд скудетто»

11.03.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча чемпионата Италии против «Милана» (2:1), в котором победный гол был забит в добавленное время.

«Я предпочел не смотреть пенальти, и во время его исполнения я был уже в туннеле. Дибала – молодец, ведь забить 11-метровый Доннарумме нелегко, особенно когда он в такой форме и после нескольких классных сэйвов.

Я никогда не комментирую судейство, и неважно, было ли решение в пользу или против моей команды. Арбитры были рядом. Если пенальти назначен — таково их решение, это футбол.

Сегодня мы заслужили победу. В целом мы играли лучше, чем «Милан», хотя эта команда никогда не сдается и сегодня выдерживала огромное давление.

Главное, что мы показали хорошую игру, одну из наших лучших в сезоне, и еще на шаг приблизились к шестому подряд скудетто», — сказал Аллегри.

 
 
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча чемпионата Италии против «Милана» (2:1), в котором победный гол был забит в добавленное время.

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