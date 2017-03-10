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Винченцо Монтелла: «Можем только надеяться, что судьи будут ошибаться и в пользу «Милана»

11.03.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче чемпионата Италии, победный гол в котором был забит в добавленное время.

«У каждого своя интерпретация случившегося, я же хочу извиниться за ситуацию в концовке (форвард «Милана» Бакка атаковал судью – прим. Sports.ru), так вести себя непростительно.

Масса (главный арбитр матча – прим. Sports.ru) сказал мне, что вся ответственность на 11-метровом лежит на нем. Хотя говорят, что он находился далеко от эпизода и не видел его. Но я предпочитаю не высказываться о судействе, хотя в такой ситуации сделать это трудно.

Жалобами ничего не добьешься, они бессмысленны. Нужно сохранять концентрацию, оставаться спокойными и мириться с ошибками судей. Мы можем только надеяться, что ошибки будут совершаться и в нашу пользу.

Судьи всегда говорят нам, что нет такого понятия, как «компенсация», поэтому я даже не хочу рассматривать эпизод с Сапатой, он нерелевантен. Скажу лишь, что пенальти на 10-й минуте матча и на 95-й – это две большие разницы.

У нас были моменты забить второй гол и одержать победу, которая позволила бы значительно улучшить наше турнирное положение. Тем не менее качество игры укрепляет нашу уверенность и веру в себя. Мы по-прежнему боремся за выход в еврокубки.

Почему мы так отстали от лидера? Потому что «Ювентус» всегда выигрывает, а мы нет. У них очень длинная скамейка и менталитет победителей. Мы работаем над этим и надеемся стать сильнее», – сказал Монтелла.

 
 
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Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче чемпионата Италии, победный гол в котором был забит в добавленное...

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