Сотрудники «Реала» обнаружили накануне на стадионе «Сантьяго Бернабеу» подозрительный пакет на имя президента клуба Флорентино Переса.

После того как из него стал высыпаться белый порошок, была вызвана полиция. Сообщается, что эксперты в защитных костюмах провели на арене несколько часов, но никаких угроз не выявили. Расследование продолжается.

По данным испанских СМИ, посылка была отправлена из Италии.

Во вторник в Неаполе «Реал» обыграл «Наполи» (3:1) в ответном матче Лиги чемпионов (первая игра – 3:1) и вышел в ¼ финала.