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Лига чемпионов. БГК в гостях у «Виве»
11.03.2017 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов
Группа B
Виве Польша – БГК им. Мешкова Беларусь
11 марта, 18.00
Положение команд: Вардар – 18 очков (13 игр), Пик – 17 (14), Райн-Левен – 17 (14), Виве – 16 (13), БГК им. Мешкова – 14 (13), Загреб – 9 (14), Целе – 9 (14), Кристианстад – 8 (13).
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Лига чемпионов Группа B Виве Польша – БГК им.
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