﻿ Кубок мира. Гонка преследования. Мартен Фуркад стартует первым, Абашев – 49-м, Бочарников – 55-м. 21.by
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Кубок мира. Гонка преследования. Мартен Фуркад стартует первым, Абашев – 49-м, Бочарников – 55-м

11.03.2017 10:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на этапе биатлонного Кубка мира в Контиолахти пройдет мужская гонка преследования.

Дата проведения
11 марта, 14.00
Онлайн гонки

Контиолахти, Финляндия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Мартен Фуркад
2  Ондржей Моравец
3  Эмиль Хегле Свенсен
4  Йоханнес Бо
5  Арнд Пайффер
6  Симон Эдер
7  Андрей Расторгуев
8  Уле Эйнар Бьорндален
9  Юлиан Эберхард
10   Михаэль Реш
11  Доминик Ландертингер
12  Роман Реес
13  Ветле Шостад Кристиансен
14  Михал Крчмарж
15  Лукас Хофер
16  Лоуэлл Бэйли
17  Доминик Виндиш
18  Тимофей Лапшин
19  Флориан Граф
20  Клемен Бауэр
21  Ларс Хельге Биркеланд
22  Красимир Анев
23  Евгений Гараничев
24  Симон Дестье
25  Себастьян Самуэльссон
26  Дмитрий Пидручный
27  Матвей Елисеев
28  Томас Каукенас
29  Антон Шипулин
30  Бенедикт Долль
31  Даниэль Мезотич
32  Тарьей Бо
33  Владимир Илиев
34  Филипп Наврат
35  Михал Шлезингр
36  Марио Дольдер
37  Ян Савицкий
38  Антон Бабиков
39  Олли Хииденсало
40  Беньямин Вегер
41  Фабьен Клод
42  Артем Прима
43  Лейф Нордгрин
44  Шон Доэрти
45  Брендан Грин
46  Рок Трсан
47  Сергей Семенов
48  Кентен Фильон-Майе
49  Дмитрий Абашев
50  Кристиан Гоу
51  Тсукаса Кобоноки
52  Ремус Фаур
53  Рене Захна
54  Димитар Герджиков
55  Сергей Бочарников
56  Роланд Лессинг
57  Александр Жирный
58  Фредрик Линдстрем
59  Владимир Семаков
60  Максим Цветков
 
 
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Сегодня на этапе биатлонного Кубка мира в Контиолахти пройдет мужская гонка преследования.

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