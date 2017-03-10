Сегодня состоится матч за Суперкубок Беларуси, в котором сыграют «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ.

По состоянию на 10:45 (чуть более четырех часов до начала) на матч продано 1305 билетов, что составляет 44% от вместимости стадиона.

Таким образом, доступными остаются 1652 места на каждый из семи секторов арены «Минска», вмещающей 2957 человек.

Стоимость билетов составляет 5 рублей.



