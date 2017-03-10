|
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ. На матч Суперкубка Беларуси продано менее половины билетов
11.03.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится матч за Суперкубок Беларуси, в котором сыграют «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ.
По состоянию на 10:45 (чуть более четырех часов до начала) на матч продано 1305 билетов, что составляет 44% от вместимости стадиона.
Таким образом, доступными остаются 1652 места на каждый из семи секторов арены «Минска», вмещающей 2957 человек.
Стоимость билетов составляет 5 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоится матч за Суперкубок Беларуси, в котором сыграют «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии