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«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ. На матч Суперкубка Беларуси продано менее половины билетов

11.03.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоится матч за Суперкубок Беларуси, в котором сыграют «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ.

По состоянию на 10:45 (чуть более четырех часов до начала) на матч продано 1305 билетов, что составляет 44% от вместимости стадиона.

Таким образом, доступными остаются 1652 места на каждый из семи секторов арены «Минска», вмещающей 2957 человек.

Стоимость билетов составляет 5 рублей.

«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ. На матч Суперкубка Беларуси продано менее половины билетов

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоится матч за Суперкубок Беларуси, в котором сыграют «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ.

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