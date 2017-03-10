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Григорий Иванов: «Видел, что Заболотный немного не в себе. Не надо намекать на что-то. Может, не выспался»
11.03.2017 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент
«Я не тренер, но я бы на месте
Это, видимо, сказалось. По телекартинке видел, что Коля немного не в себе. Может быть, не выспался, не отдохнул.
В эпизоде с пенальти если бы оттолкнулся сильнее, отбил бы. И в эпизоде со вторым голом нужно было, конечно, реагировать.
Я уверен, что Коля не мог ничего такого сделать… Просто так, к сожалению, в жизни бывает. Но я бы на месте главного тренера дал бы ему небольшой отдых.
Наоборот, его надо сейчас поддержать, а не намекать на что-то. С «Краснодаром» два пенальти после матча взял. Я не читаю все эти твиттеры, верю в нашу команду.
Будем биться. Идем дальше. Как это может быть, что Заболотный не особо хотел ловить мячи? Я верю в Колю», – сказал Иванов.
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Григорий Иванов: «Видел, что Заболотный немного не в себе. Не надо намекать на что-то. Может, не выспался»
Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от тульского «Арсенала» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России оценил игру вратаря Николая Заболотного.
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