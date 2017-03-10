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Николай Ходасевич: «Приглашение Сафарьяна? Готов прийти в студию АБФФ-ТВ»
11.03.2017 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Автор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич принял предложение первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна в прямом эфире на телевидении федерации провести диалог.
«Мой ответ прост – готов прийти в студию АБФФ-TV. Давайте согласуем дату и время», – сказал Ходасевич.
Напомним, вчера в интервью Сергей Сафарьян
Функционер выразил желание, чтобы Николай Ходасевич сказал всем публично, «что же ему давно понятно».
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Автор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич принял предложение первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна в прямом эфире на...
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