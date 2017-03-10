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Николай Ходасевич: «Приглашение Сафарьяна? Готов прийти в студию АБФФ-ТВ»

11.03.2017 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Автор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич принял предложение первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна в прямом эфире на телевидении федерации провести диалог.

«Мой ответ прост – готов прийти в студию АБФФ-TV. Давайте согласуем дату и время», – сказал Ходасевич.

Напомним, вчера в интервью Сергей Сафарьян предложил Николаю Ходасевичу публичные дебаты за критику работы федерации и за выпуск сюжета в программе «Время футбола».

Функционер выразил желание, чтобы Николай Ходасевич сказал всем публично, «что же ему давно понятно».

«Комментировать тут нечего. Все ясно. Причем уже давно». Ходасевич в эфире разносит Сафарьяна

 
 
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Автор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич принял предложение первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна в прямом эфире на...

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