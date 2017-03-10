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Бюджет минского «Динамо» составит 3 млн долларов
11.03.2017 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов сообщил, что бюджет команды на предстоящий сезон составит 3 млн долларов.
Напомним, в прошлом году бюджет «Динамо» составлял примерно 5 млн долларов.
Репортаж с презентации «Динамо» читайте в
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Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов сообщил, что бюджет команды на предстоящий сезон составит 3 млн долларов.
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