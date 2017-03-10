﻿ Дмитрий Макар: «Жду извинений со стороны чиновников из АБФФ. Кто им дал право грести всех под одну гребенку и вершить судьбы людей?». 21.by
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Дмитрий Макар: «Жду извинений со стороны чиновников из АБФФ. Кто им дал право грести всех под одну гребенку и вершить судьбы людей?»

11.03.2017 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший игрок «Ислочи», а сейчас тренер детской команды минского клуба Дмитрий Макар отреагировал на сообщение АБФФ о том, что он входит в список футболистов, которые участвовали в договорных матчах.

«Мне никто ничего не предъявлял, а на сайте АБФФ появилась моя фамилия. На каком основании она стоит рядом с футболистами, которые участвовали в «договорняках»? Сейчас я тренирую детей, как теперь мне смотреть в глаза их родителям? Пусть руководство федерации даст объяснение, на каком основании моя фамилия попала в этот список. Я просто не понимаю, почему должен оправдываться. Я не участвовал в договорных матчах, ни от кого не брал никаких денег, в этой ситуации мне ничего не понятно.

В понедельник я предоставлю доказательства моей невиновности и непричастности к делу о договорных матчах. Теперь буду ждать извинений со стороны чиновников из АБФФ. Кто дал право людям из федерации грести всех под одну гребенку и вершить судьбы людей?» – сказал Макар корреспонденту Tribuna.com Александру Ивулину.

В пятницу на сайте АБФФ появилось сообщение, в котором говорится о том, что СК назвал фамилии 26 человек, которые в той или иной степени причастны к противоправным действиям.

 
 
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Бывший игрок «Ислочи», а сейчас тренер детской команды минского клуба Дмитрий Макар отреагировал на сообщение АБФФ о том, что он входит в список футболистов,...

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