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Сергей Чиж: «Больше инвестиций в этом году будет вложено в стадион «Динамо-Юни», в инфраструктуру»

11.03.2017 12:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель наблюдательного совета «Динамо» Сергей Чиж в беседе с корреспондентом Tribuna.com Тарасом Щирым рассказал о финансах на будущий сезон.

– По сравнению с прошлым годом финансовая ситуация в клубе изменилась кардинально?

– Уровень финансирования будет примерно на таком же уровне, как и в прошлом году. Но будет немного другое распределение средств. Больше инвестиций в этом году будет вложено в стадион «Динамо-Юни», в инфраструктуру.

– Стало ли сложнее искать спонсоров для клуба?

– Их количество стало больше, но сумма поддержки от этого пока сильно не меняется.

– Можете озвучить имена новых партнеров клуба?

– Все узнаете во время сезона.

– Задача победить кровь из носу в Кубке Беларуси перед командой не стоит?

– Будем играть на победу. Но тренерский штаб, естественно, не выводил команду на пик готовности к кубковым матчам. Думаю, так и в других команд. Все находятся в равных условиях, все примерно одинаково закладываются на сезон. Но жертвовать Кубком в угоду чемпионата мы не будем, если вопрос в этом, – сказал Чиж.

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Председатель наблюдательного совета «Динамо» Сергей Чиж в беседе с корреспондентом Tribuna.com Тарасом Щирым рассказал о финансах на будущий сезон.

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