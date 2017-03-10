Председатель наблюдательного совета «Динамо» Сергей Чиж в беседе с корреспондентом Tribuna.com Тарасом Щирым рассказал о финансах на будущий сезон.

– По сравнению с прошлым годом финансовая ситуация в клубе изменилась кардинально?

– Уровень финансирования будет примерно на таком же уровне, как и в прошлом году. Но будет немного другое распределение средств. Больше инвестиций в этом году будет вложено в стадион «Динамо-Юни», в инфраструктуру.

– Стало ли сложнее искать спонсоров для клуба?

– Их количество стало больше, но сумма поддержки от этого пока сильно не меняется.

– Можете озвучить имена новых партнеров клуба?

– Все узнаете во время сезона.

– Задача победить кровь из носу в Кубке Беларуси перед командой не стоит?

– Будем играть на победу. Но тренерский штаб, естественно, не выводил команду на пик готовности к кубковым матчам. Думаю, так и в других команд. Все находятся в равных условиях, все примерно одинаково закладываются на сезон. Но жертвовать Кубком в угоду чемпионата мы не будем, если вопрос в этом, – сказал Чиж.

Бюджет минского «Динамо» составит 3 млн долларов