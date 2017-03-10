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Артем Быков: «Очень понравился концерт Brutto. В фан-зону не попал, но и на секторе себя чувствовал спокойно»
11.03.2017 12:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков поделился впечатлениями от
– Концерт хоть понравился?
– Да, очень! В фан-зону не попал, но и на секторе себя чувствовал спокойно. Хотя и там не смог усидеть на месте. Пришлось немного подвигаться. Мне нравится эта группа. И если все песни наизусть не выучил, то припевы знаю. Со мной еще Никита Капленко хотел сходить, но у него не получилось. Незадолго до концерта купить билеты было проблематично, – сказал Быков.
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Артем Быков: «Очень понравился концерт Brutto. В фан-зону не попал, но и на секторе себя чувствовал спокойно»
Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков поделился впечатлениями от выступления группы Brutto на «Минск-Арене» 8 марта.
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