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«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ. Веремко, Риос выйдут с первых минут Гвилия и Яблонский остались в запасе
11.03.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ на матч за Суперкубок Беларуси.
Торпедо: Фомичев, Асани, Имереков, Панковец (к), Клопоцкий, Скавыш, Хачатурян, Афанасьев, Шаповал, Оганнисян, Зубович.
Запасные: Хаткевич, Павловец, Щербо, Джугир, Рекиш, Соловей, Гатагов, Макась.
БАТЭ: Веремко, Поляков, Жавнерчик, Риос, Милунович, Иванич, М.Володько, Гордейчук, Кендыш, Стасевич, Родионов (к).
Запасные: Чичкан, Щербицкий, Яблонский, Березкин, А.Володько, Рушевич, Антилевский, Жук, Остоич, Малькевич, Джигеро, Гвилия.
Матч начнется в 15.00 на стадионе ФК «Минск».
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Стали известны составы «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ на матч за Суперкубок Беларуси.
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