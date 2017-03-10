﻿ «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ. Веремко, Риос выйдут с первых минут Гвилия и Яблонский остались в запасе. 21.by
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«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ. Веремко, Риос выйдут с первых минут Гвилия и Яблонский остались в запасе

11.03.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ на матч за Суперкубок Беларуси.

Торпедо: Фомичев, Асани, Имереков, Панковец (к), Клопоцкий, Скавыш, Хачатурян, Афанасьев, Шаповал, Оганнисян, Зубович.

Запасные: Хаткевич, Павловец, Щербо, Джугир, Рекиш, Соловей, Гатагов, Макась.

БАТЭ: Веремко, Поляков, Жавнерчик, Риос, Милунович, Иванич, М.Володько, Гордейчук, Кендыш, Стасевич, Родионов (к).

Запасные: Чичкан, Щербицкий, Яблонский, Березкин, А.Володько, Рушевич, Антилевский, Жук, Остоич, Малькевич, Джигеро, Гвилия.

Матч начнется в 15.00 на стадионе ФК «Минск».

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны составы «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ на матч за Суперкубок Беларуси.

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