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Гонку преследования в Контиолахти выиграл немец Пайфер
11.03.2017 15:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар — Sputnik. Гонку преследования, которая проходила в финском Контиолахти в рамках 8-го этапа Кубка мира по биатлону, выиграл немецкий спортсмен Арнд Пайффер. Дистанцию в 12,5 километров немец преодолел за 30 минут и 35 секунд, а также не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.
© Sputnik Алексей Филиппов
Втором стал австриец Симон Эдер, который с двумя промахами отстал от лидера всего на 0,3 секунды. Третьим финишировал норвежец Эмиль-Хегле Свендсен.
Лидер кубкового сезона Мартен Фуркад добрался до финиша пятым. Причина — в далеко не идеальной стрельбе, француз за гонку промахнулся четыре раза.
Не задалась стрельба и у легендарного норвежца Уле-Эйнар Бьерндалена. Он пять раз попал в "молоко" и финишировал 25-м.
Лучшим среди белорусов стал Дмитрий Абашев, который с одним промахом и отставанием в 2 минуты и 44 секунды пришел к финишу 38-м. Сергей Бочарников финишировал 48-м.
Сегодня же в Контиолахти состоится женская гонка преследования на 10 километров с 4-мя огневыми рубежами. Из белорусок на старт выйдут Дарья Домрачева и Надежда Скардино.
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Лучший среди белорусов Дмитрий Абашев пришел к финишу 38-м с одним промахом и отставанием от лидера на 2 минуты 44,6 секунды.
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