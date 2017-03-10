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Стоимость абонементов «Гомеля» составит от 36 до 60 руб

11.03.2017 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Гомель» начала продажу сезонных абонементов, сообщает официальный сайт клуба.

«Стоимость абонементов варьируется от 36 до 60 рублей в зависимости от выбранного сектора. Место в VIP-ложе обойдется в 120 рублей. Приобрести абонементы можно в бухгалтерии клуба по адресу: площадь Восстания, 1 (стадион «Центральный»).

Телефон для справок: 71-57-40 (бухгалтерия). Время работы: с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Стоимость абонементов и билетов на сезон-2017:

VIP-ложа – 120 рублей (стоимость билета ― 10 рублей);

Сектора 20, 22 – 60 рублей (стоимость билета ― 5 рублей);

Сектора 19, 23 – (стоимость билета ― 4 рубля). Предъявив в кассе скидочный купон «Круглая польза», вы получите специальный билет, по которому еще один человек сможет пройти с вами на стадион совершенно бесплатно! Обращаем ваше внимание на то, что акция распространяется только на эти два сектора!;

Остальные сектора – 36 рублей (стоимость билета ― 3 рубля)

Действие абонементов распространяется и на матчи Кубка страны!

Бесплатно домашние матчи «Гомеля» могут посещать: инвалиды-колясочники, дети-сироты, а также дети до 14 лет в сопровождении одного из родителей.

Для заявок юрлиц: 71-57-39 (факс)» – говорится в сообщении пресс-службы «Гомеля».

Как не надо анонсировать абонементы, если вы хотите их продать

 
Теги: Гомель
 
 
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«Гомель» начала продажу сезонных абонементов, сообщает официальный сайт клуба.

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