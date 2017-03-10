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Кубок Англии. «Мидлсбро» играет с «Манчестер Сити», «Арсенал» принимает «Линкольн»

11.03.2017 15:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1/4 финала Кубка Англии «Мидлсбро» играет с «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» принимает «Миллуолл», «Челси» против «МЮ», «Арсенал» встречается с «Линкольном».

Кубок Англии

1/4 финала

Мидлсбро – Манчестер Сити 0:1 (перерыв)
Дата проведения
11 марта, 15.15, «Риверсайд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 3 Сильва.
МидлсброГьюзан, Гибсон, Барраган, Фабио, Эспиноса, Лидбиттер, Клейтон, де Рон, Траоре, Стуани, Жестед (Негредо, 26).
Манчестер СитиБраво, Стоунз, Клиши, Сабалета, Отаменди, де Брюйне, Туре, Сильва, Стерлинг, Сане, Агуэро.
Предупреждения:
Барраган (17), Лидбиттер (45), Траоре (45).
Арсенал – Линкольн Сити
Дата проведения
11 марта, 20.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика
Тоттенхэм – Миллуолл
Дата проведения
12 марта, 17.00, «Уайт Харт Лейн»
превью матча онлайн статистика
Челси – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
13 марта, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В 1/4 финала Кубка Англии «Мидлсбро» играет с «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» принимает «Миллуолл», «Челси» против «МЮ», «Арсенал» встречается с «Линкольном».

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