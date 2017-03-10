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Кубок Англии. «Мидлсбро» играет с «Манчестер Сити», «Арсенал» принимает «Линкольн»
11.03.2017 15:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 1/4 финала Кубка Англии «Мидлсбро» играет с «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» принимает «Миллуолл», «Челси» против «МЮ», «Арсенал» встречается с «Линкольном».
Кубок Англии
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 1/4 финала Кубка Англии «Мидлсбро» играет с «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» принимает «Миллуолл», «Челси» против «МЮ», «Арсенал» встречается с «Линкольном».
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