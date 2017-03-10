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Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего тренера Шараповой
11.03.2017 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко по возвращении в WТА-тур будет работать с американским тренером Майклом Джойсом, который с 2005 по 2011 год был наставником пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой.
Об этом в своем твиттере сообщил журналист Бен Ротенберг.
В декабре 2016 года Азаренко родила сына, которого родители решили назвать Лео Александр.
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Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко по возвращении в WТА-тур будет работать с американским тренером Майклом Джойсом, который с 2005 по 2011 год был...
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