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Гончаренко с ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России
11.03.2017 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 19 тура чемпионата России ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко разгромил «Томь» (4:0).
Дубль на счету Алексея Ионова.
Отметим, что эта первая победа Гончаренко в чемпионате на посту тренера армейского клуба.
Ранее после возобновления чемпионата ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).
В турнирной таблице ЦСКА делит 2-3 место с «Зенитом». У обеих команд по 36 очков. На первом месте «Спартак» – 41 очко.
Следующий матч ЦСКА проведет на выезде против «Терека» 19 марта.
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В матче 19 тура чемпионата России ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко разгромил «Томь» (4:0).
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