В матче 19 тура чемпионата России ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко разгромил «Томь» (4:0).

Дубль на счету Алексея Ионова.

Отметим, что эта первая победа Гончаренко в чемпионате на посту тренера армейского клуба.

Ранее после возобновления чемпионата ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

В турнирной таблице ЦСКА делит 2-3 место с «Зенитом». У обеих команд по 36 очков. На первом месте «Спартак» – 41 очко.

Следующий матч ЦСКА проведет на выезде против «Терека» 19 марта.