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Гончаренко с ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России

11.03.2017 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 19 тура чемпионата России ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко разгромил «Томь» (4:0).

Дубль на счету Алексея Ионова.

Отметим, что эта первая победа Гончаренко в чемпионате на посту тренера армейского клуба.

Ранее после возобновления чемпионата ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

В турнирной таблице ЦСКА делит 2-3 место с «Зенитом». У обеих команд по 36 очков. На первом месте «Спартак» – 41 очко.

Следующий матч ЦСКА проведет на выезде против «Терека» 19 марта.

ЦСКА – Томь 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
11 марта, 14.00, «ЦСКА»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 1 Витиньо, 2:0 – 19 Дзагоев, 3:0 – 44 Ионов, 4:0 – 61 Ионов.
ЦСКААкинфеев, Васин, Игнашевич, Березуцкий, Фернандес, Головин (Миланов, 68), Натхо, Дзагоев, Тошич, Ионов (Оланаре, 65), Витиньо (Чалов, 75).
ТомьМелихов, Сасин (Букачев, 84), Митерев, Осипов, Попов, Баляйкин, Чуперка, Пугин, Голышев, Кузнецов (Макурин, 74), Соболев.
Предупреждение:
Чуперка (22).
 
 
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В матче 19 тура чемпионата России ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко разгромил «Томь» (4:0).

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