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Кубок IBU. Спринт. Логинов выиграл, Дорожко – 12-й
11.03.2017 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок IBU
8-й этап
Отепя, Эстония
Мужчины
Спринт
1. Александр Логинов (Россия) – 28.00,9 (1+1)
2. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) – 14,3 (0+1)
3. Мартин Ягер (Швейцария) – 21,2 (0+2)
4. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 27,7 (0+0)
5. Юрий Шопин (Россия) – 29,6 (0+0)
6. Тимур Махамбетов (Россия) – 30,6 (0+0)
….
12. Александр Дорожко (Беларусь) – 1.07,8 (0+0)
34. Роман Елетнов (Беларусь) – 1.54,7 (0+2)
47. Антон Смольский (Беларусь) – 2.37,3 (2+0)
72. Роман Шинкевич (Беларусь) – 3.59,4 (1+0)
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Кубок IBU 8-й этап Отепя, Эстония Мужчины Спринт 1.
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