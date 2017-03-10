﻿ Кубок IBU. Спринт. Логинов выиграл, Дорожко – 12-й. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кубок IBU. Спринт. Логинов выиграл, Дорожко – 12-й

11.03.2017 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Кубок IBU

8-й этап

Отепя, Эстония

Мужчины

Спринт

1. Александр Логинов (Россия) – 28.00,9 (1+1)

2. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) – 14,3 (0+1)

3. Мартин Ягер (Швейцария) – 21,2 (0+2)

4. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 27,7 (0+0)

5. Юрий Шопин (Россия) – 29,6 (0+0)

6. Тимур Махамбетов (Россия) – 30,6 (0+0)

….

12. Александр Дорожко (Беларусь) – 1.07,8 (0+0)

34. Роман Елетнов (Беларусь) – 1.54,7 (0+2)

47. Антон Смольский (Беларусь) – 2.37,3 (2+0)

72. Роман Шинкевич (Беларусь) – 3.59,4 (1+0)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубок IBU 8-й этап Отепя, Эстония Мужчины Спринт 1.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего тренера Шараповой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика