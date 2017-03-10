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Футбол: БАТЭ выиграло Суперкубок, а жодинское "Торпедо-БелАЗ" Br4 тыс

11.03.2017 17:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мар — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ в седьмой раз выиграл Суперкубок Беларуси, сообщает корреспондент Sputnik.

В субботу на стадионе футбольного клуба "Минск" состоялся первый официальный матч сезона-2017 — в поединке за Суперкубок Беларуси встретились чемпион страны борисовский БАТЭ и жодинский "Торпедо-БелАЗ", выигравший в прошлом году Кубок. Матч начался в 15:00.

Игра завершилась со счетом 1:3. В составе победителей точными ударами отметились Михаил Гордейчук (20-я и 63-я минуты) и Мирко Иванич (51). В составе номинальных хозяев поля единственный гол в ворота Сергея Веремко провел Андрей Хачатурян (6, с пенальти).

Футбол: БАТЭ выиграло Суперкубок, а жодинское "Торпедо-БелАЗ" Br4 тыс
© Sputnik / Виктор Толочко
Фанаты БАТЭ на трибуне

Суперкубок победителю встречи вручил председатель Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) Сергей Румас. Кроме того, как сообщили ранее в пресс-службе АБФФ, обладатель трофея получит также и денежный приз в размере девяти тысяч рублей. Жодинцы заработали лишь четыре тысячи.

Футбол: БАТЭ выиграло Суперкубок, а жодинское "Торпедо-БелАЗ" Br4 тыс
© Sputnik / Виктор Толочко
Суперкубок Беларуси-2017 - матч "Торпедо-БелАЗ" против БАТЭ

Напомним, матчи за Суперкубок страны проходят с 2010 года. С тех пор в БАТЭ играло во всех решающих встречах и увозило трофей в Борисов в 2010, 2011, 2013-2016 годах. Лишь раз "желто-синие" уступали Суперкубок: в 2012 году он достался "Гомелю". Жодинцы же второй раз пытаются завоевать трофей — в 2011 году "автозаводцы" проиграли БАТЭ (3:0).

За всю историю белорусских чемпионатов борисовчане провели против жодинцев 37 матчей. На счету БАТЭ 22 победы, три раза выигрывал "Торпедо-БелАЗ", а еще в 12 случаях фиксировалась ничья.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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"Желто-синие" завоевали престижный трофей в седьмой раз в истории, а с 2013 года Суперкубок ни разу не покидал Борисов.

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