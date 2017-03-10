|
БАТЭ выиграл 7 Суперкубоков Беларуси из 8
11.03.2017 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче за Суперкубок Беларуси БАТЭ обыграл «Торпедо-БелАЗ» (3:1).
Дубль на счету полузащитника борисовчан Михаила Гордейчука.
Таким образом, БАТЭ выиграл свой седьмой Суперкубок из восьми разыгрываемых.
В пятый раз подряд борисовчане завоевали этот трофей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче за Суперкубок Беларуси БАТЭ обыграл «Торпедо-БелАЗ» (3:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии