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Александр Ермакович: «Проявили волю, характер и переломили ход матча с «Торпедо»

11.03.2017 17:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Торпедо-БелАЗ» (3:1) в матче за Суперкубок Беларуси.

– В первую очередь поздравляю всех с открытием сезона. Хочется пожелать нашим болельщикам, чтобы больше приходили на игру и получали удовольствие от матча.

Что касается сегодняшней игры, то мы плохо вошли. Получили гол. Но переломили ход неудачно складывающейся встречи. Проявили волю, характер. Наверное, кубковые игры так и проходят. Очень рад, что нашли в себе силы и довершили то, что хотелось нам и порадовали наших болельщиков

– Сегодня БАТЭ играл с тремя центральными защитниками. Эту тактику наигрывали и на сборах, а сегодня был официальный матч. Понравилось ли вам и планируется ли она как основная в сезоне?

– Это как один из вариантов. Я не могу сказать, что это будет наша основная тактика. Все будет зависеть от того, в каком мы состоянии, с кем мы играем.

Конечно, важно эту тактику адаптировать под наших игроков. А доволен ей или нет – сложно сказать. Были и удачные, и неудачные моменты. Это процесс, который постоянно идет. И его нужно постоянно совершенствовать.

– Можно ли говорить о том, что приобретения БАТЭ еще не закончены?

– Можно, – сказал Ермакович в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Торпедо-БелАЗ» (3:1) в матче за Суперкубок Беларуси.

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