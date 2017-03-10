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БАТЭ за победу в Суперкубке получит 4,7 тыс долларов, «Торпедо» – 2,1 тыс долларов
11.03.2017 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в матче за Суперкубок Беларуси БАТЭ победил «Торпедо-БелАЗ» (3:1).
Игра прошла на стадионе ФК «Минск».
«Торпедо» получит за участие в матче 4 тысячи рублей (2,1 тыс долларов), а БАТЭ – 9 тысяч (4,7тыс долларов).
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Сегодня в матче за Суперкубок Беларуси БАТЭ победил «Торпедо-БелАЗ» (3:1).
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