|
«Вектор-ТВ»: «Участие «Нафтана» в чемпионате под вопросом, ОАО «Нафтан» отказалось от спонсорской помощи»
11.03.2017 17:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
10 марта руководство «Нафтана» встретилось с представителями городских властей, чтобы обсудить сложную финансовую ситуацию, которая сложилась в клубе.
Как сообщил начальник отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома Сергей Марченко, ОАО «Нафтан» не будет спонсировать команду в 2017 году.
«Данное совещание было инициировано письмом ОАО «Нафтан» об отказе в оказании спонсорской помощи в 2017 году в связи с финансовым положением предприятия, с убыточной работой. Поэтому рассмотрели варианты дальнейшего существования футбольного клуба, какие можно предпринять меры», — рассказал чиновник в эфире «Ветор-ТВ».
1 апреля стартует чемпионат Беларуси. Участие «Нафтана» в чемпионате остается под вопросом из-за финансовых проблем клуба., отмечает телеканал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вектор-ТВ»: «Участие «Нафтана» в чемпионате под вопросом, ОАО «Нафтан» отказалось от спонсорской помощи»
10 марта руководство «Нафтана» встретилось с представителями городских властей, чтобы обсудить сложную финансовую ситуацию, которая сложилась в клубе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии