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«Вектор-ТВ»: «Участие «Нафтана» в чемпионате под вопросом, ОАО «Нафтан» отказалось от спонсорской помощи»

11.03.2017 17:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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10 марта руководство «Нафтана» встретилось с представителями городских властей, чтобы обсудить сложную финансовую ситуацию, которая сложилась в клубе.

Как сообщил начальник отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома Сергей Марченко, ОАО «Нафтан» не будет спонсировать команду в 2017 году.

«Данное совещание было инициировано письмом ОАО «Нафтан» об отказе в оказании спонсорской помощи в 2017 году в связи с финансовым положением предприятия, с убыточной работой. Поэтому рассмотрели варианты дальнейшего существования футбольного клуба, какие можно предпринять меры», — рассказал чиновник в эфире «Ветор-ТВ».

1 апреля стартует чемпионат Беларуси. Участие «Нафтана» в чемпионате остается под вопросом из-за финансовых проблем клуба., отмечает телеканал.

 
 
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10 марта руководство «Нафтана» встретилось с представителями городских властей, чтобы обсудить сложную финансовую ситуацию, которая сложилась в клубе.

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