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Олег Кузьменок: «У нас не получилась наша игра, наша философия, быстрые выходы из обороны в атаку»
11.03.2017 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер «Торпедо-БелАЗа» Олег Кузьменок прокомментировал результат матча за Суперкубок против БАТЭ (1:3).
– Хотелось бы поздравить всех с началом футбольного сезона и поблагодарить тех, кто пришел на стадион. Была хорошая футбольная атмосфера. И матч получился хорошим, но, к сожалению, не в нашу пользу.
Предполагали, что соперник будет играть в три центральных защитника, и были готовы к этому. Хорошо начали, действовали агрессивно. Но потом агрессия пропала, зато появились ошибки и брак.
Просили сыграть в обороне строго и надежно, зная, что в атаке БАТЭ действуют сильные футболисты. К сожалению, в обороне сыграли не так, как хотели. У нас не получилась наша игра, наша философия, быстрые выходы из обороны в атаку.
Но мы понимаем, что играли против чемпиона. Соперник прессинговал нас, агрессивно действовал, из-за чего у нас получались брак, ошибки и так далее.
У нас не получилось то, что планировали сегодня. Но игра добавила нам информации, была полезной в плане получения информации перед кубковой игрой со «Слуцком».
В течение первых десяти минут здорово выглядели, давили, была агрессия. Но потом не получалось выходить из обороны в атаку, агрессивно сыграть впереди.
В начале второго тайма пропустили контратаку, после чего было сложно что-то изменить, особенно после третьего гола в наши ворота.
При этом мы пытались поменять систему игры, выпускали свежих футболистов. Но, считаю, победа БАТЭ заслуженная, – сказал Кузьменок.
Главный тренер Игорь Криушенко пропускал матч из-за дисквалификации.
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Тренер «Торпедо-БелАЗа» Олег Кузьменок прокомментировал результат матча за Суперкубок против БАТЭ (1:3).
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