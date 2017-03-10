Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат матча за Суперкубок Беларуси против «Торпедо-БелАЗ» (3:1).

– Рады, что завоевали трофей, порадовали болельщиков. Благодарен ребятам, что, несмотря на то, что сегодня игра с первых минут складывалась не так, как хотели, сумели переломить ее ход, проявили характер, создали достаточно моментов, чтобы забить даже больше трех мячей.

Сыграли в любом случае неидеально, хватало шероховатостей, были в обороне ошибки. Тем не менее победили, завоевали титул.

Спасибо всем за работу. Имею в виду, футболистам. Не хочу давать кому-то индивидуальные оценки. В целом я игру оцениваю положительно. Что касается индивидуальной характеристики, то публично критиковать игроков не в моих правилах.

- Что сказали игрокам после пропущенного гола, что они так рьяно пошли в атаку?

– Мне тяжело было что-то им сказать: у нас все профессионалы достаточно хорошей квалификации. Практически все ребята – игроки своих сборных. Хорошо, что все они сумели успокоиться и взять игру под свой контроль. Это самое важное. Сегодняшняя победа – скорее заслуга игроков, чем моя.

- Почему в старте не было новичков?

– Мы решили поставить такой состав, который есть. Что касается новичков, то еще есть время их наиграть в стартовый состав. Пока решили так.

- Считаете, что взяли реванш за последние неудачи в играх с «Торпедо-БелАЗ»?

– Даже не обращали внимание на то, что нужно было брать реванш. Сегодня был новый матч, новая история.

- Почему выбрали схему с тремя центральными защитниками?

– Потому что мы знали, что «Торпедо-БелАЗ» будет играть с тремя центральными. Испытывали в прошлом году большие проблемы в центральной зоне в связи с травмами наших высокорослых оборонцев. Сегодня Милунович уже в строю, Дубра еще травмирован. С учетом всех нюансов решили попробовать эту схему (хотя мы ее в нескольких играх и в минувшем сезоне использовали). В контрольных играх более-менее она удовлетворяла, поэтому решили сыграть сегодня так. Но это не значит, что завтра мы будем играть по такой схеме. При выборе будем отталкиваться от своего состояния, от здоровья игроков, уровня сопротивления соперника, погодных условий, качества поля и так далее.

- Как оцените игру Жавнерчика на непривычной для него позиции?

– Не хотел бы индивидуальные оценки сейчас давать, надо посмотреть. Но в целом, он сыграл достаточно уверенно.

- Семь из восьми Суперкубков выиграл БАТЭ. Можете сказать, что это самый удобный внутренний турнир для команды?

– Получаем титул команды с одной игры. Видимо, мы более мастеровитые, более удачливые.

- После победы можете сказать, что статус самого титулованного тренера Суперкубка для вас что-либо значит?

– Он у меня и до победы ничего не значил. И сейчас тоже. Для меня более значимы командные титулы и кубки. Мы и футболистов так воспитываем – каждый футболист должен играть за эмблему. А уже если ты удачно сыграешь, твою фамилию запомнят, – сказал Ермакович.