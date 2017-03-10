﻿ Ермакович стал рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков Беларуси, завоевав его четвертый раз. 21.by
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Ермакович стал рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков Беларуси, завоевав его четвертый раз

11.03.2017 17:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче за Суперкубок Беларуси БАТЭ победил «Торпедо-БелАЗ» (3:1) и завоевал трофей.

Для главного тренера борисовчан Александра Ермаковича Суперкубок стал четвертым в тренерской карьере.

Таким образом, Ермакович обошел Гончаренко по количеству Суперкубков Беларуси. Гончаренко выигрывал титул три раза.

 
 
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В матче за Суперкубок Беларуси БАТЭ победил «Торпедо-БелАЗ» (3:1) и завоевал трофей.

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