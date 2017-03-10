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Ермакович стал рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков Беларуси, завоевав его четвертый раз
11.03.2017 17:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче за Суперкубок Беларуси БАТЭ победил «Торпедо-БелАЗ» (3:1) и завоевал трофей.
Для главного тренера борисовчан Александра Ермаковича Суперкубок стал четвертым в тренерской карьере.
Таким образом, Ермакович обошел Гончаренко по количеству Суперкубков Беларуси. Гончаренко выигрывал титул три раза.
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Ермакович стал рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков Беларуси, завоевав его четвертый раз
В матче за Суперкубок Беларуси БАТЭ победил «Торпедо-БелАЗ» (3:1) и завоевал трофей.
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