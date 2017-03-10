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Председатель «Луча» Карповский предоставил документ из Следственного комитета относительно своей невиновности
11.03.2017 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вчера АБФФ
Среди фигурантов дела значится и фамилия директора «Луча» Дмитрия Карповского.
Сам Карповский предоставил документ, что в отношении него уголовное дело не возбуждалось.
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Председатель «Луча» Карповский предоставил документ из Следственного комитета относительно своей невиновности
Вчера АБФФ опубликовала новость о том, что Следственный комитет назвал имена 26 человек, причастных к договорным матчам.
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