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Алим Селимов: «Продление подготовительного периода команды? Для меня это стало неожиданностью»

11.03.2017 18:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов признался, что решение продлить подготовительный период стало для него неожиданностью.

- Вас удивило, что подготовительный период команды продлили до самого начала чемпионата?

– Для меня это стало неожиданностью. Из-за того, что команда отравилась, игроки приболели, план предсезонной подготовки не был выполнен до конца. От этого никто не застрахован, поэтому пришлось продлить подготовку. Сейчас ребята будут добирать нагрузку. Где-то добавят, где-то снизят. Что, в каких объемах, будет решать тренер.

- На данный момент вы довольны работой Сергея Боровского?

– Не секрет, что Сергей Владимирович хороший специалист. Все это знают. Сегодня мы ему доверяем, – сказал Селимов.

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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов признался, что решение продлить подготовительный период стало для него неожиданностью.

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