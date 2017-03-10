﻿ Ермакович: Суперкубок завоевали, но сыграли неидеально. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ермакович: Суперкубок завоевали, но сыграли неидеально

11.03.2017 19:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ, несмотря на победу в матче за Суперкубок против жодинского "Торпедо-БелАЗа", сыграли неидеально, заявил главный тренер "желто-синих" Александр Ермакович.

В субботу на стадионе ФК "Минск" состоялся поединок за Суперкубок страны по футболу между БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ". Победу в матче праздновали борисовчане со счетом 1:3. Для "желто-синих" этот трофей стал седьмым, лишь один раз БАТЭ упустило Суперкубок — в 2012 году.

"Мы рады, что завоевали трофей, порадовали наших болельщиков. С первых минут игра складывалась не так, как хотели ли бы мы. Неудачно, скажем так. Но я благодарен ребятам, что они смогли переломить ход игры. Создали достаточно моментов в атаке, могли забить даже более трех мячей. Понятно, что сыграли мы неидеально, хватало шероховатостей. Были в обороне ошибки. Тем не менее, победа и новый завоеванный титул. Спасибо футболистам за работу", — сказал на пресс-конференции после матча Ермакович.  

Отвечая на вопрос Sputnik, куда будут потрачены призовые девять тысяч рублей, главный тренер БАТЭ сказал, что деньги пойдут на благотворительность. "Очень спокойно к этому относимся, рады, что выиграли и кому-то поможем", — добавил он.

Напомним, матчи за Суперкубок страны проходят с 2010 года. С тех пор в БАТЭ играло во всех решающих встречах и увозило трофей в Борисов в 2010, 2011, 2013-2016 годах. Лишь раз "желто-синие" уступали Суперкубок: в 2012 году он достался "Гомелю". Жодинцы же второй раз пытаются завоевать трофей — в 2011 году "автозаводцы" проиграли БАТЭ (3:0).

За всю историю белорусских чемпионатов борисовчане провели против жодинцев 37 матчей. На счету БАТЭ 22 победы, три раза выигрывал "Торпедо-БелАЗ", а еще в 12 случаях фиксировалась ничья.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 11 мар — Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ, несмотря на победу в матче за Суперкубок против жодинского "Торпедо-БелАЗа", сыграли неидеально, заявил главный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Домрачева прибежала четвертой в гонке преследования в Контиолахти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика