МИНСК, 11 мар — Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ, несмотря на победу в матче за Суперкубок против жодинского "Торпедо-БелАЗа", сыграли неидеально, заявил главный тренер "желто-синих" Александр Ермакович.

В субботу на стадионе ФК "Минск" состоялся поединок за Суперкубок страны по футболу между БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ". Победу в матче праздновали борисовчане со счетом 1:3. Для "желто-синих" этот трофей стал седьмым, лишь один раз БАТЭ упустило Суперкубок — в 2012 году.

"Мы рады, что завоевали трофей, порадовали наших болельщиков. С первых минут игра складывалась не так, как хотели ли бы мы. Неудачно, скажем так. Но я благодарен ребятам, что они смогли переломить ход игры. Создали достаточно моментов в атаке, могли забить даже более трех мячей. Понятно, что сыграли мы неидеально, хватало шероховатостей. Были в обороне ошибки. Тем не менее, победа и новый завоеванный титул. Спасибо футболистам за работу", — сказал на пресс-конференции после матча Ермакович.

Отвечая на вопрос Sputnik, куда будут потрачены призовые девять тысяч рублей, главный тренер БАТЭ сказал, что деньги пойдут на благотворительность. "Очень спокойно к этому относимся, рады, что выиграли и кому-то поможем", — добавил он.

Напомним, матчи за Суперкубок страны проходят с 2010 года. С тех пор в БАТЭ играло во всех решающих встречах и увозило трофей в Борисов в 2010, 2011, 2013-2016 годах. Лишь раз "желто-синие" уступали Суперкубок: в 2012 году он достался "Гомелю". Жодинцы же второй раз пытаются завоевать трофей — в 2011 году "автозаводцы" проиграли БАТЭ (3:0).

За всю историю белорусских чемпионатов борисовчане провели против жодинцев 37 матчей. На счету БАТЭ 22 победы, три раза выигрывал "Торпедо-БелАЗ", а еще в 12 случаях фиксировалась ничья.