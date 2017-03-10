МИНСК, 11 мар — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева финишировала четвертой в гонке преследования на 10 километров с 4-мя огневыми рубежами на этапе Кубка мира в Контиолахти.



© REUTERS LEHTIKUVA Гонку преследования в Контиолахти выиграл немец Пайфер

После вчерашней бронзы в спринте Домрачева стартовала третьим номером, однако на первом же рубеже допустила два промаха. В итоге после на выходе с рубежа занимала уже 24-е место.

Тем не менее, Домрачева сумела компенсировать неудачу в стрельбе, и прийти к финишу четвертой. Белоруска уступила занявшей третьей место итальянке Лизе Витоцци всего две секунды.

Накануне после бронзы в спринте Домрачева призналась журналистам, что чувствовала на трассе "себя лучше и уже способна бороться за награды"

Выиграла гонку преследования немка Лаура Дальмайер, которая оказалась быстрее Домрачевой на 21,9 секунды. Второе место заняла Мари Дорен-Абер из Франции.

В гонке преследования участвовала еще одна белоруска Надежда Скардино. Она финишировала 18-й.