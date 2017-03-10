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Домрачева прибежала четвертой в гонке преследования в Контиолахти

11.03.2017 18:58 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мар — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева финишировала четвертой в гонке преследования на 10 километров с 4-мя огневыми рубежами на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Домрачева прибежала четвертой в гонке преследования в Контиолахти
© REUTERS LEHTIKUVA
Гонку преследования в Контиолахти выиграл немец Пайфер

После вчерашней бронзы в спринте Домрачева стартовала третьим номером, однако на первом же рубеже допустила два промаха. В итоге после на выходе с  рубежа занимала уже 24-е место.

Тем не менее, Домрачева сумела компенсировать неудачу в стрельбе, и прийти к финишу четвертой. Белоруска уступила занявшей третьей место итальянке Лизе Витоцци всего две секунды.

Накануне после бронзы в спринте Домрачева призналась журналистам, что чувствовала на трассе "себя лучше и уже способна бороться за награды"

Выиграла гонку преследования немка  Лаура Дальмайер, которая оказалась быстрее Домрачевой на 21,9 секунды. Второе место заняла Мари Дорен-Абер из Франции.

В гонке преследования участвовала еще одна белоруска Надежда Скардино. Она финишировала 18-й.

 
Теги: Минск
 
 
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На первом же огневом рубеже белорусская биатлонистка допустила два промаха и выбыла из тройки лидеров, наверстывать пришлось по ходу гонки.

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