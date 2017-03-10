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Дальмайер досрочно выиграла Большой хрустальный глобус

11.03.2017 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер после победы в гонке преследования на финском в Контиолахти обеспечила себе победу в общем зачете Кубка мира, набрав 1137 очков.

Для Дальмайер это первый Большой хрустальный глобус. Последний раз немецкая биатлонистка одерживала победу в общем зачете в сезоне-2011/12. Тогда свой третий Кубок мира выиграла Магдалена Нойнер.

На втором месте идет чешская спортсменка Габриэла Коукалова, в ее активе 970 очков. Первую тройку замыкает финка Кайса Мякяряйнен (883).

Француженка Мари Дорен Абер расположилась на 4-м месте (797), на 5-й позиции – Доротея Вирер из Италии. Еще одна французская биатлонистка – Анаис Шевалье – 6-я (645).

Белоруска Надежда Скардино идет на 19-м месте (410), Дарья Домрачева – 25-я (311), Ирина Кривко – 38-я (185), Дарья Юркевич – 64-я (54), Надежда Писарева – 98-я (2).

Полная таблица общего зачета женского Кубка мира

 
 
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Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер после победы в гонке преследования на финском в Контиолахти обеспечила себе победу в общем зачете Кубка мира, набрав 1137...

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