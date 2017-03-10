Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков прокомментировал информацию о том, что ОАО «Нафтан» не будет финансировать одноименный футбольный клуб в 2017 году.

«Мы по этому поводу иллюзий вообще не питали — информация о том, что завод не будет нас финансировать, нам было известно давно. ОАО «Нафтан» на данный момент далеко не прибыльное предприятие, плюс у него нет генерального директора, который мог принять решение о выделение средств для клуба.

Однако не стоит ставить вопрос о неучастии клуба в чемпионате. Сейчас все решается на более высоком уровне. Речь идет о концерне «Белнефтехим». БФФ в этом плане также обещала оказать содействие, чтобы мы могли войти в сезон. В прошлом году мы жили в основном за счет завода, однако в концовке помощь шла уже непосредственно от концерна.

Конечно, в финансовом плане мы в белорусском футболе бедолаги, но по этому поводу особых иллюзий и не питаем. Работа идет. До начала чемпионата осталось три недели, думаю, за это время все станет на свои места», – сказал Сидоренков.