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«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ. Матч за Суперкубок Беларуси посетили 2550 зрителей
11.03.2017 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче за Суперкубок Беларуси БАТЭ обыграл «Торпедо-БелАЗ» (3:1).
На матче присутствовали 2550 зрителей. Напомним, встреча проходила на стадионе ФК «Минск», трибуны которого вмещают 3 тысячи человек.
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В матче за Суперкубок Беларуси БАТЭ обыграл «Торпедо-БелАЗ» (3:1).
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