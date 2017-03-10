﻿ Неманья Милунович: «В Беларуси есть три турнира: Кубок, Суперкубок и чемпионат. И мы надеемся, что эта виктория – первый шаг к победе во всех турнирах». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Неманья Милунович: «В Беларуси есть три турнира: Кубок, Суперкубок и чемпионат. И мы надеемся, что эта виктория – первый шаг к победе во всех турнирах»

11.03.2017 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник БАТЭ Неманья Милунович прокомментировал результат матча за Суперкубок Беларуси против «Торпедо» (3:1).

– В прошлом году «Торпедо» играло в три центральных защитника, противостоять жодинцам было непросто. Но мы хорошо изучили игру этой команды, представляли, как она будет играть, и в итоге раскусили его.

- Какой момент назовешь ключевым в матче?

– Пропущенный нами гол. Мы поняли, что так играть нельзя. Просто не собрались в первую десятиминутку, но потом сумели прибавить.

В Беларуси есть три турнира: Кубок, Суперкубок и чемпионат. И мы надеемся, что эта виктория – первый шаг к победе во всех турнирах.

- Суперкубок команда завоевала, но скоро стартует чемпионат. Как оцениваешь новости об усилении потенциальных конкурентов в борьбе за медали – «Шахтера», «Динамо» из Бреста?

– Так и должно быть. Чем больше сильных команд, тем лучше уровень чемпионата Беларуси. Кроме того, если в чемпионате будет больше хороших матчей, БАТЭ сможет качественнее подготовиться к еврокубках.

- Неманья, подскажите, а когда у Александра Ермаковича появилась борода?

– Не знаю, наверное, уже на сборах в Турции.

- У кого борода будет больше?

– Думаю, у меня :) Шутим ли мы над тренером? Да нет, к тренеру только самое серьезное отношение, – сказал Милунович.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник БАТЭ Неманья Милунович прокомментировал результат матча за Суперкубок Беларуси против «Торпедо» (3:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дальмайер досрочно выиграла Большой хрустальный глобус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика