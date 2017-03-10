Защитник БАТЭ Неманья Милунович прокомментировал результат матча за Суперкубок Беларуси против «Торпедо» (3:1).

– В прошлом году «Торпедо» играло в три центральных защитника, противостоять жодинцам было непросто. Но мы хорошо изучили игру этой команды, представляли, как она будет играть, и в итоге раскусили его.

- Какой момент назовешь ключевым в матче?

– Пропущенный нами гол. Мы поняли, что так играть нельзя. Просто не собрались в первую десятиминутку, но потом сумели прибавить.

В Беларуси есть три турнира: Кубок, Суперкубок и чемпионат. И мы надеемся, что эта виктория – первый шаг к победе во всех турнирах.

- Суперкубок команда завоевала, но скоро стартует чемпионат. Как оцениваешь новости об усилении потенциальных конкурентов в борьбе за медали – «Шахтера», «Динамо» из Бреста?

– Так и должно быть. Чем больше сильных команд, тем лучше уровень чемпионата Беларуси. Кроме того, если в чемпионате будет больше хороших матчей, БАТЭ сможет качественнее подготовиться к еврокубках.

- Неманья, подскажите, а когда у Александра Ермаковича появилась борода?

– Не знаю, наверное, уже на сборах в Турции.

- У кого борода будет больше?

– Думаю, у меня :) Шутим ли мы над тренером? Да нет, к тренеру только самое серьезное отношение, – сказал Милунович.