|
Лига чемпионов. В 1/8 финала БГК им. Мешкова сыграет с немецким «Фленсбургом»
11.03.2017 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
БГК имени Мешкова в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с немецким «Фленсбургом».
Лидер бундеслиги в заключительном матче группового раунда уступил «Веспрему» — 28:34. Таким образом, «Фленсбург» занял 4-е место в группе «А» и получил в соперники клуб из Бреста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БГК имени Мешкова в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с немецким «Фленсбургом».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии