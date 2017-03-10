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Лига чемпионов. В 1/8 финала БГК им. Мешкова сыграет с немецким «Фленсбургом»

11.03.2017 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БГК имени Мешкова в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с немецким «Фленсбургом».

Лидер бундеслиги в заключительном матче группового раунда уступил «Веспрему» — 28:34. Таким образом, «Фленсбург» занял 4-е место в группе «А» и получил в соперники клуб из Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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БГК имени Мешкова в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с немецким «Фленсбургом».

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