|
Брестское «Динамо» представило дизайн новых клубных автобусов
11.03.2017 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» представило дизайн новых клубных автобусов.
Напомним, в декабре клуб объявил конкурс на создание внешнего дизайна для клубного автобуса. Победителю обещали 1000 рублей.
Однако руководство клуба приняло решение обратиться в специализированную дизайн-студию.
Призовой фонд конкурса будет передан Брестскому областному центру медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус».
Фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское «Динамо» представило дизайн новых клубных автобусов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии