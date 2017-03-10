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Брестское «Динамо» представило дизайн новых клубных автобусов

11.03.2017 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Брестское «Динамо» представило дизайн новых клубных автобусов.

Напомним, в декабре клуб объявил конкурс на создание внешнего дизайна для клубного автобуса. Победителю обещали 1000 рублей.

Однако руководство клуба приняло решение обратиться в специализированную дизайн-студию.

Призовой фонд конкурса будет передан Брестскому областному центру медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус».

Брестское «Динамо» представило дизайн новых клубных автобусов

Фото: официальный сайт брестского «Динамо».

 
 
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Брестское «Динамо» представило дизайн новых клубных автобусов.

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