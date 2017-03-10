﻿ Сергей Румас: «Список организаторов договорных матчей? Там не только те люди, в отношении, которых возбуждено уголовное дело». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Румас: «Список организаторов договорных матчей? Там не только те люди, в отношении, которых возбуждено уголовное дело»

11.03.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о списке футболистов, которые были замешаны в организации договорных матчей.

– Вы в курсе, что Дмитрий Макар, попавший в список из 26 персон, причастных к организации договорных матчей, требует извинений от руководства АБФФ?

– Это к Сергею Вагаршаковичу. В этом списке не только те люди, в отношении, которых возбуждено уголовное дело. В списке фамилии на основании материалов, которые нам дали следственные органы.

– Вам не кажется, что в последнее время вокруг федерации футбола много шума?

– Никакого шума нет. Тот же Николай Ходасевич встретится с Сергеем Вагаршаковичем, расставит все точки над «i». Все будет хорошо, – сказал Румас.

«Честно говоря, интерес к футболу как-то затухает». Даже Суперкубок превратился в рутину?

АБФФ назвала 26 человек, причастных к договорным матчам. Что нового мы узнали?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о списке футболистов, которые были замешаны в организации договорных матчей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Брестское «Динамо» представило дизайн новых клубных автобусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика