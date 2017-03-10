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Сергей Румас: «Список организаторов договорных матчей? Там не только те люди, в отношении, которых возбуждено уголовное дело»
11.03.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о
– Вы в курсе, что Дмитрий Макар, попавший в список из 26 персон, причастных к организации договорных матчей, требует извинений от руководства АБФФ?
– Это к Сергею Вагаршаковичу. В этом списке не только те люди, в отношении, которых возбуждено уголовное дело. В списке фамилии на основании материалов, которые нам дали следственные органы.
– Вам не кажется, что в последнее время вокруг федерации футбола много шума?
– Никакого шума нет. Тот же Николай Ходасевич встретится с Сергеем Вагаршаковичем, расставит все точки над «i». Все будет хорошо, – сказал Румас.
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Сергей Румас: «Список организаторов договорных матчей? Там не только те люди, в отношении, которых возбуждено уголовное дело»
Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о списке футболистов, которые были замешаны в организации договорных матчей.
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