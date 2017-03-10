Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о списке футболистов, которые были замешаны в организации договорных матчей.

– Вы в курсе, что Дмитрий Макар, попавший в список из 26 персон, причастных к организации договорных матчей, требует извинений от руководства АБФФ?

– Это к Сергею Вагаршаковичу. В этом списке не только те люди, в отношении, которых возбуждено уголовное дело. В списке фамилии на основании материалов, которые нам дали следственные органы.

– Вам не кажется, что в последнее время вокруг федерации футбола много шума?

– Никакого шума нет. Тот же Николай Ходасевич встретится с Сергеем Вагаршаковичем, расставит все точки над «i». Все будет хорошо, – сказал Румас.

«Честно говоря, интерес к футболу как-то затухает». Даже Суперкубок превратился в рутину?

АБФФ назвала 26 человек, причастных к договорным матчам. Что нового мы узнали?