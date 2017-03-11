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Чемпионат Франции. «Нанси» проиграл «Лиллю», «Монако» победил «Бордо» и другие матчи
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В 29-м туре чемпионата Франции «Ницца» примет «Кан», «Марсель» встретится с «Анжером», «Монако» – с «Бордо», «Лион» – с «Тулузой», «ПСЖ» в гостях у «Лорьяна».
Чемпионат Франции
29-й тур
- Дата проведения
-
11 марта, 18.45, «Луи II»
- Голы:
-
1:0 –
68 Мбаппе,
2:0 –
74 Моутинью,
2:1 –
84 Ролан.
Монако –
Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Менди, Бернарду Силва (Бакайоко, 82), Фабиньо, Моутинью, Лемар (Фалькао, 65), Жермен (Дирар, 76), Мбаппе.
Бордо –
Каррассо, Гайич, Левчук, Паллуа, Контенто, Плашил, Санкаре, Вада (Менез, 76), Малком (Уна, 76), Лаборд (Ролан, 76), Камано.
- Предупреждения:
-
Фабиньо
(27), Менез
(88), Гайич
(88), Паллуа
(90).
- Дата проведения
-
11 марта, 22.00, «Рудуру»
- Голы:
-
1:0 –
47 Салибур,
2:0 –
56 До,
3:0 –
70 Бриан,
4:0 –
78 Бла,
5:0 –
86 Менди.
Генгам –
Юнссон, Икоко, Кербра, Сорбон, Марсал, Дидо, До (Диалло, 83), Бла, Салибур (де По, 78), Коко (Менди, 78), Бриан.
Бастия –
Тебо, Сиони, Роз, Эль-Каутари, Бенгтссон, Нанжис (Распентино, 56), Мостефа, Онианге, Даник, Булая (Нгандо, 12), Сент-Максимен (Кейта, 80).
- Предупреждения:
-
Нанжис
(14), Онианге
(35), Даник
(39).
- Удаление:
-
Даник
(61).
- Дата проведения
-
11 марта, 22.00, «Рю де Лорьен»
- Голы:
-
0:1 –
42 Тавареш,
1:1 –
58 Саид.
Ренн –
Костиль, Данзе, Ньяньон, Бенсебайни, Бааль, Диакаби (Саид, 53), Прцич, Андре, Мубеле (Калулу, 89), Гуркюфф (Юну, 74), Сьо.
Дижон –
Рене, Шафик, Варро (Ланг, 36), Лотье, Хаддади, Амальфитано (Бельмонт, 80), Абед, Ле-Мелу, Тавареш, Дьони, Саммаритано (Мартен, 62).
- Предупреждения:
-
Шафик
(3), Бенсебайни
(41), Данзе
(85).
- Дата проведения
-
11 марта, 22.00, «Моссон»
- Голы:
-
1:0 –
12 Мунье,
1:1 –
24 Накульма,
1:2 –
68 Накульма,
2:2 –
84 Будебуз,
2:3 –
89 Сала.
Монпелье –
Пионнье, Мукиеле (Марво, 80), Илтон, Конгре, Руссийон, Скири, Сессеньон, Мбенза (Камара, 78), Будебуз, Долли (Иконе, 62), Мунье.
Нант –
Дюпе, Дюбуа, Джиджи, Диего Карлос, Лукас Лима, Илоки (Качаниклич, 70), Ронжье, Жийе, Томассон, Бамму (Сала, 59), Накульма (Туре, 74).
- Предупреждения:
-
Жийе
(11), Накульма
(45), Сала
(73).
- Дата проведения
-
11 марта, 22.00, «Марсель Пико»
- Голы:
-
1:0 –
31 Диа,
1:1 –
63, пенальти де Превиль,
1:2 –
81 Лопеш.
Нанси –
Черник, Кюффо, Дианье, Кабако, Мюратори, Сету, Диарра (Педретти, 75), Маркетти, Диа, Манданн (Хаджи, 68), Мауасса (Бюзен, 78).
Лилль –
Эньема, Коршья, Баша (Алонсо, 53), Сумаоро, Бериа, Амаду, Мавуба (Кишна, 61), Лопеш, Бензия (Биссума, 74), де Превиль, Эдер.
- Предупреждения:
-
Мауасса
(50), Лопеш
(65), Сету
(76), Педретти
(77), Кюффо
(86), де Превиль
(86).
- Дата проведения
-
10 марта, 21.00, «Стад де Нис»
- Голы:
-
0:1 –
36 Сантини,
0:2 –
50 Карамо,
1:2 –
71 Балотелли,
2:2 –
77 Донис.
Ницца –
Кардиналь, Суке, Бесс, Данте, Далберт, Сери, Сипрьен (Ле Биан, 57), Вальтер, Марсель (Донис, 63), Балотелли, Эссерик.
Кан –
Веркутр, Гильбер, Да Сильва, Яхья, Бен-Юссеф, Бесса, Роделен, Адеоти, Фере, Карамо (Леборнь, 71), Сантини.
- Предупреждения:
-
Суке
(41), Бен-Юссеф
(56), Донис
(89).
- Дата проведения
-
10 марта, 22.45, «Велодром»
- Голы:
-
1:0 –
9 Товен,
2:0 –
20 Кабелла,
3:0 –
77 Товен.
Марсель –
Пеле, Сакаи, Фанни, Роланду, Бедимо, Лопес (Замбо, 74), Венкер, Сансон, Товен (Сарр, 86), Кабелла (Н`Жи, 67), Пайет.
Анжер –
Мишель, Сиссоко, Траоре, Тома, Манко, Ндойе, Сантамария, Мангани, Токо-Экамби (Капель, 80), Дьедиу (Бериго, 72), Бамба (Пепе, 58).
- Предупреждение:
-
Бедимо
(87).
Таблица лиги 1
Статистика лиги 1
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В 29-м туре чемпионата Франции «Ницца» примет «Кан», «Марсель» встретится с «Анжером», «Монако» – с «Бордо», «Лион» – с «Тулузой», «ПСЖ» в гостях у «Лорьяна».
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