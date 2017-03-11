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Чемпионат Франции. «Нанси» проиграл «Лиллю», «Монако» победил «Бордо» и другие матчи

11.03.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 29-м туре чемпионата Франции «Ницца» примет «Кан», «Марсель» встретится с «Анжером», «Монако» – с «Бордо», «Лион» – с «Тулузой», «ПСЖ» в гостях у «Лорьяна».

Чемпионат Франции

29-й тур

Монако – Бордо 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
11 марта, 18.45, «Луи II»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 68 Мбаппе, 2:0 – 74 Моутинью, 2:1 – 84 Ролан.
МонакоСубашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Менди, Бернарду Силва (Бакайоко, 82), Фабиньо, Моутинью, Лемар (Фалькао, 65), Жермен (Дирар, 76), Мбаппе.
БордоКаррассо, Гайич, Левчук, Паллуа, Контенто, Плашил, Санкаре, Вада (Менез, 76), Малком (Уна, 76), Лаборд (Ролан, 76), Камано.
Предупреждения:
Фабиньо (27), Менез (88), Гайич (88), Паллуа (90).
Генгам – Бастия 5:0 (0:0, 5:0)
Дата проведения
11 марта, 22.00, «Рудуру»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 47 Салибур, 2:0 – 56 До, 3:0 – 70 Бриан, 4:0 – 78 Бла, 5:0 – 86 Менди.
ГенгамЮнссон, Икоко, Кербра, Сорбон, Марсал, Дидо, До (Диалло, 83), Бла, Салибур (де По, 78), Коко (Менди, 78), Бриан.
БастияТебо, Сиони, Роз, Эль-Каутари, Бенгтссон, Нанжис (Распентино, 56), Мостефа, Онианге, Даник, Булая (Нгандо, 12), Сент-Максимен (Кейта, 80).
Предупреждения:
Нанжис (14), Онианге (35), Даник (39).
Удаление:
Даник (61).
Ренн – Дижон 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
11 марта, 22.00, «Рю де Лорьен»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 42 Тавареш, 1:1 – 58 Саид.
РеннКостиль, Данзе, Ньяньон, Бенсебайни, Бааль, Диакаби (Саид, 53), Прцич, Андре, Мубеле (Калулу, 89), Гуркюфф (Юну, 74), Сьо.
ДижонРене, Шафик, Варро (Ланг, 36), Лотье, Хаддади, Амальфитано (Бельмонт, 80), Абед, Ле-Мелу, Тавареш, Дьони, Саммаритано (Мартен, 62).
Предупреждения:
Шафик (3), Бенсебайни (41), Данзе (85).
Монпелье – Нант 2:3 (1:1, 1:2)
Дата проведения
11 марта, 22.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Мунье, 1:1 – 24 Накульма, 1:2 – 68 Накульма, 2:2 – 84 Будебуз, 2:3 – 89 Сала.
МонпельеПионнье, Мукиеле (Марво, 80), Илтон, Конгре, Руссийон, Скири, Сессеньон, Мбенза (Камара, 78), Будебуз, Долли (Иконе, 62), Мунье.
НантДюпе, Дюбуа, Джиджи, Диего Карлос, Лукас Лима, Илоки (Качаниклич, 70), Ронжье, Жийе, Томассон, Бамму (Сала, 59), Накульма (Туре, 74).
Предупреждения:
Жийе (11), Накульма (45), Сала (73).
Нанси – Лилль 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
11 марта, 22.00, «Марсель Пико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 31 Диа, 1:1 – 63, пенальти де Превиль, 1:2 – 81 Лопеш.
НансиЧерник, Кюффо, Дианье, Кабако, Мюратори, Сету, Диарра (Педретти, 75), Маркетти, Диа, Манданн (Хаджи, 68), Мауасса (Бюзен, 78).
ЛилльЭньема, Коршья, Баша (Алонсо, 53), Сумаоро, Бериа, Амаду, Мавуба (Кишна, 61), Лопеш, Бензия (Биссума, 74), де Превиль, Эдер.
Предупреждения:
Мауасса (50), Лопеш (65), Сету (76), Педретти (77), Кюффо (86), де Превиль (86).
Сент-Этьен – Метц
Дата проведения
12 марта, 17.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика
Лион – Тулуза
Дата проведения
12 марта, 19.00, «Стад де Лион»
превью матча онлайн статистика
Лорьян – ПСЖ
Дата проведения
12 марта, 23.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика

Ницца – Кан 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
10 марта, 21.00, «Стад де Нис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36 Сантини, 0:2 – 50 Карамо, 1:2 – 71 Балотелли, 2:2 – 77 Донис.
НиццаКардиналь, Суке, Бесс, Данте, Далберт, Сери, Сипрьен (Ле Биан, 57), Вальтер, Марсель (Донис, 63), Балотелли, Эссерик.
КанВеркутр, Гильбер, Да Сильва, Яхья, Бен-Юссеф, Бесса, Роделен, Адеоти, Фере, Карамо (Леборнь, 71), Сантини.
Предупреждения:
Суке (41), Бен-Юссеф (56), Донис (89).
Марсель – Анжер 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
10 марта, 22.45, «Велодром»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 9 Товен, 2:0 – 20 Кабелла, 3:0 – 77 Товен.
МарсельПеле, Сакаи, Фанни, Роланду, Бедимо, Лопес (Замбо, 74), Венкер, Сансон, Товен (Сарр, 86), Кабелла (Н`Жи, 67), Пайет.
АнжерМишель, Сиссоко, Траоре, Тома, Манко, Ндойе, Сантамария, Мангани, Токо-Экамби (Капель, 80), Дьедиу (Бериго, 72), Бамба (Пепе, 58).
Предупреждение:
Бедимо (87).

 

Таблица лиги 1

Статистика лиги 1

 
 
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В 29-м туре чемпионата Франции «Ницца» примет «Кан», «Марсель» встретится с «Анжером», «Монако» – с «Бордо», «Лион» – с «Тулузой», «ПСЖ» в гостях у «Лорьяна».

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