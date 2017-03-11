Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением после второго матча 1/2 финала Кубка президента против «Шахтера» (1:0 ОТ).

— Хорошая игра. Мы к ней готовились. Хорошо, что ведем в серии 2:0.

— Что с Когалевым? Крови было много…

— Разбили там… Чистые «5 + 20». Жалко только, что судьи этого не видели.

— И все-таки — комментарий по серии…

— Ведем 2:0 и идем дальше. Серия же до четырех побед. Легко не будет в Солигорске. Хотя сегодня играли хорошо, но видите, вратарь соперников здорово действовал. У соперников в составе тоже много чемпионов страны. Не так просто с ними играть.

— Но все равно предсказуемо. Все говорили, что «Юность» пройдет «Шахтер».

— Мне это не очень нравится. В прошлом сезоне все говорили, то ЦСКА 4:0 разгромит в финале КХЛ «Магнитку». Я сказал, что будет борьба. С одной стороны — молодость, с другой — очень опытные и мастеровитые хоккеисты. В нашем случае — две равные команды.

— Увидим ли Туркина, Шелега, Корсо в Солигорске?

— Вряд ли. Дай бог, чтобы они восстановились. Тут все зависит от каждой игры. Пока они не в составе. Хотя Туркин уже в общей группе тренируется. Корсо вообще не тренируется. Шелег — по индивидуальной программе, – сказал Захаров.