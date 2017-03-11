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Владимир Цыплаков: «Серия идет до четырех побед, а не до двух. Сейчас она едет в Солигорск»
11.03.2017 23:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков прокомментировал результат второго матча 1/2 финала Кубка президента против «Юности» (0:1 ОТ).
— Что не получилось в матче? Удаление в овертайме сказалось на итоге?
— Отличный вопрос, на который вы сами дали ответ. Нам не хватило, к сожалению, завершения. Соперник имел преимущество в первом и третьем периодах. Мы отбивались, получили пятиминутное удаление в овертайме, которое оппонент реализовал. Серия переезжает в Солигорск, поэтому идем дальше, будем бороться.
— Насколько «Динамо-Молодечно» «подкосило» вашу команду физически?
— Нисколько. Физически мы готовы.
— На что будете делать акценты в следующих матчах с «Юностью»?
— На завершение. Игру в большинстве. Игру в меньшинстве. Никаких секретов.
— Вчера забросили дважды, сегодня ни разу. Соперник хорошо оборонялся?
— Да, «Юность» нас переигрывала, я уже говорил, в первом и третьем периодах. Поэтому тяжело было подобраться к чужим воротам.
— Но ведь это плей-офф, и все легко может поменяться?
— Да, конечно. Серия идет до четырех побед, а не до двух. Сейчас она едет в Солигорск.
— Психологических проблем после двух поражений не будет?
— Не будет, – сказал Цыплаков.
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Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков прокомментировал результат второго матча 1/2 финала Кубка президента против «Юности» (0:1 ОТ).
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