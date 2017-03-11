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Эдуард Малофеев: «Выберите себе героя по жизни! Вот я выбрал себе Эдит Пиаф»
12.03.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Легендарный белорусский тренер Эдуард Малофеев назвал своего кумира.
«Мои хорошие, не буду вас долго задерживать, но хочу вам вот что сказать. Ну, выберите себе героя! Героя по жизни! Вот я выбрал себе… Эдит Пиаф. А знаете, как она писала в своей книге? «Когда я выходила на сцену, я пела для своих почитателей. Я вкладывала в это всю душу. Всю себя». Вот так и вы, мои хорошие, должны полюбить своего зрителя!» – заявил Малофеев.
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Легендарный белорусский тренер Эдуард Малофеев назвал своего кумира.
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