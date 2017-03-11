Экс-нападающий «Сморгони» Сергей Крот опроверг свою причастность к организации договорных матчей.

«У меня был телефонный разговор с одним из участников этого дела. Я просил его одолжить мне денег, но никто из правоохранительных органов не предъявлял мне обвинений. Меня вызвали в Следственный комитет, дали распечатку разговора. Я объяснил, что к чему. Наша беседа со следователем длилась минут 20, но больше меня никуда не вызывали», – сказал Крот.

По информации Tribuna.com, Крот беседовал с Вячеславом Замарой. В свое время футболисты вместе играли в «Сморгони». Летом Замара был задержан правоохранителями. Вячеслав – единственный, кто проходил сразу по двум эпизодам договорных матчей – и «Луча», и «Ислочи».

АБФФ назвала 26 человек, причастных к договорным матчам. Что нового мы узнали?