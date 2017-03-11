|
Кубок мира. Супермикст. Юркевич и Бочарников побегут за Беларусь
12.03.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
12 марта в финском Контиолахти на восьмом этапе Кубка мира по биатлону состоится супермикст.
Кубок мира
8-й этап
Контиолахти, Финляндия
Супермикст
Начало гонки – 15.30 по белорусскому времени.
Старт-лист
1. Франция (Анаис Шевалье, Жан-Гийом Беатрикс)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 марта в финском Контиолахти на восьмом этапе Кубка мира по биатлону состоится супермикст.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии